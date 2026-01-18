Au cœur de la Marine nationale : le stand de l’École navale révèle les métiers qui font avancer la flotte

Au stand 1 des Journées portes ouvertes de la Marine nationale, installé à la base navale Amiral Faye Gassama, le public a plongé dans l’univers technique et formateur de l’École nationale de la Marine. Devant visiteurs, élèves et curieux, les formateurs ont présenté les nombreuses spécialités qui structurent la force navale sénégalaise, mettant en lumière une institution où la compétence technique est le socle de l’engagement militaire.







Guidés par Maître Augustin Wally Penda Niang et le Sergent chef Babacar Danfakha, mécaniciens navals, les visiteurs ont découvert les filières de formation allant de la mécanique à l’électricité, en passant par les métiers de l’hôtellerie navale et les spécialités opérationnelles. L’exposition d’un ancien patrouilleur, le PHM Ndiambour, a servi de support pédagogique pour illustrer l’organisation d’un navire de guerre et les rôles complémentaires de ses équipages, engagés pendant des années dans la protection de la souveraineté maritime du Sénégal.







Moment fort du stand, la démonstration autour d’un moteur hors bord a permis d’expliquer de manière concrète le fonctionnement de la propulsion navale. Du vilebrequin à l’hélice, les mécaniciens ont vulgarisé des notions techniques complexes, soulignant l’importance de la puissance et de l’adaptation des équipements aux missions de surveillance, d’intervention rapide et de sécurité en mer. Une approche didactique qui a captivé aussi bien les jeunes que les adultes.







Au delà de la mécanique, le stand a également mis en avant les savoir faire marins fondamentaux, notamment l’apprentissage des nœuds nautiques, indispensables à la sécurité et à l’efficacité des opérations. À travers cette immersion, l’École nationale de la Marine a rappelé que derrière chaque navire se trouve une chaîne de compétences humaines, rigoureusement formées, garantes de la performance et de la crédibilité de la Marine nationale

