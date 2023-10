Attentat à Bruxelles: deux Suédois tués, l'assaillant en fuite

Deux personnes de nationalité suédoise ont été tuées lundi soir à Bruxelles par un homme armé qui a pris la fuite en scooter, un "lâche attentat" selon le Premier ministre belge Alexander De Croo qui a appelé à l'unité dans "le combat contre le terrorisme".



Un message vidéo de revendication a été posté sur les réseaux sociaux par un homme "se présentant comme l'assaillant et se disant inspiré par l'Etat islamique", a précisé un porte-parole du parquet fédéral, Eric Van Duyse.



Le niveau de la menace terroriste a été relevé à quatre, considérée comme "très grave" (niveau maximal) lundi soir dans la région de Bruxelles. Le mot d'ordre, relayé par le parquet, est "de rester chez soi aussi longtemps que la menace n’est pas éradiquée".



Le parquet fédéral, chargé des dossiers de terrorisme, a été saisi de l'enquête. Un seul individu est recherché, selon les premiers éléments.



L'attaque est survenue peu après 19H00 (17H00 GMT) près de la Place Sainctelette, dans le nord de la capitale belge, avant un match de qualifications de l'Euro-2024 de football opposant la Belgique à la Suède au stade Roi-Baudouin.



La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a fustigé un "abject attentat", tandis que le président français Emmanuel Macron a évoqué une "attaque terroriste islamiste".



"Notre Europe est bousculée", a ajouté M. Macron à l'occasion d'un déplacement à Tirana. La France a annoncé un renforcement de ses contrôles aux frontières.



- Appel à la vigilance -

Le match Belgique-Suède a été arrêté à la mi-temps, vers 21H30.



Mais les quelque 35.000 spectacteurs du stade Roi-Baudouin n'avaient pas été autorisés à quitter l'enceinte dans l'immédiat, selon des journalistes de l'AFP sur place. L'évacuation a débuté lentement peu avant minuit.



"Je suis terriblement triste. Nous étions d'accord à 100 % pour ne pas jouer la seconde mi-temps en raison des conditions et par respect pour les victimes et leurs familles", a expliqué le sélectionneur de l'équipe de Suède, Janne Andersson, cité par l’agence suédoise TT.



Sur le réseau social X (anciennement Twitter), le Premier ministre belge a présenté ses condoléances à son homologue suédois Ulf Kristersson après le "lâche attentat sur des citoyens suédois à Bruxelles".



"Je suis actuellement avec les ministres de la justice et l'intérieur au centre de crise national. Nous suivons l'évolution de la situation et demandons aux Bruxellois d'être vigilants", a ajouté M. De Croo.



Dans la vidéo de revendication, "la nationalité suédoise des victimes est évoquée comme motivation probable de l'acte", a ajouté Eric Van Duyse.



La Suède, dont l'image s'était fortement dégradée cet été dans le monde musulman après plusieurs profanations du Coran autorisées sur son sol, avait décidé le 17 août de relever son niveau d'alerte terroriste, estimant que la menace d'attentats "persistera pendant longtemps".



- Au moins quatre coups de feu -

"A ce stade, aucun élément n'indique un lien potentiel avec la situation israélo-palestinienne", a encore souligné Eric Van Duyse.



Dans le contexte de guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, la France est passée vendredi en mode "urgence attentat" après l'assassinat d'un enseignant à coups de couteau.



A Bruxelles le tireur présumé portait un blouson orange fluo au moment de l'attaque avec une arme automatique et il s'est enfui en scooter, selon une vidéo des lieux diffusée sur le site du journal flamand Het Laatste Nieuws, où l'on entend au moins quatre coups de feu.



Outre les deux victimes, qui auraient été visées à bout pourtant, un chauffeur de taxi a aussi été pris pour cible mais il est hors de danger, selon le parquet fédéral.



La Belgique a déjà été la cible de plusieurs attentats revendiqués par le groupe Etat islamique.



Le plus meurtrier a été perpétré le 22 mars 2016, quand Bruxelles avait été frappée par une double attaque-suicide à l'aéroport de Zaventem et dans le métro en plein quartier européen. Il y avait eu 35 morts.