Attaque contre Cheikh Issa Sall : des proches du maire de Mbour apportent la réplique

Dans un communiqué rendu public, la jeunesse de l'Union nationale pour l'Intégration, le Travail et l'Équité (Unité) du président Cheikh Issa Sall a tenu à apporter la réplique suite à la sortie médiatique de Fadilou Keïta à l'encontre du maire de la ville de Mbour.



« La légitimité d’un combat réside dans son objectivité. Elle n’a pas un caractère personnel, elle est générale. Elle ne se centralise pas sur des dénonciations, elle se base plutôt sur des arguments solides, vérifiés et constructifs. Elle exigerait de bien dire la vérité quelles que soient les circonstances. Voilà la posture des révolutionnaires, des intellectuels ! Chercher des propos tous azimuts afin de jeter des opposants à la vindicte populaire n’entre pas dans leur champ de bataille ! », a-t-elle déclaré.



Et d'ajouter : « Catapulté directeur général, du seul mérite d'être "fils à maman", il s'est donné à son jeu favori qui est de manipuler, voire de souiller l'excellent maire de Mbour. N'est-ce pas lui qui nous disait, lors de la passation de service, que Cheikh Issa est un homme intègre, loyal, perspicace, doté d'une honorabilité mais surtout d'une rectitude à couper le souffle ? C'est grâce au maire, ancien DG, qu'il a reçu son acte d'attribution de sa parcelle malgré tout. C'est grâce à la grandeur et à la souplesse du DG qu'il a reçu le rappel de son salaire pour une période de 15 mois. Il a foncièrement loué les qualités englobantes du premier magistrat de la ville de Mbour. Qu'est-ce qui a changé pour que le petit modèle, confiné par son ignorance et son insuffisance, se rebelle contre l'espoir de Mbour, qu'il avait présenté comme une référence, un prototype parfait de la gestion sobre et vertueuse ? »



« Leur modus operandi, c'est de salir la réputation des maires de l'opposition dans le but de leur extirper leur mandat », ont ajouté les membres de cette entité.



Avant de renchérir : « Nous disons non à la manipulation, à la diffamation et à la calomnie comme arme de guerre pour la quête d'un mandat. »