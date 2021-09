Association : Les anciens membres du collège Saint-Michel se réunissent pour participer à l'effort de développement

Les anciens membres du collège Saint-Michel de Dakar viennent de mettre sur pied une association à but non lucratif, qui aura pour vocation, dans un premier temps, de rassembler les ex pensionnaires dudit établissement. Mais surtout, dans le but de participer activement à l'effort de développement impulsé par l'État du Sénégal. En tant que porte-étendard de Saint-Michel, les membres de ce groupement entendent jouer un rôle actif dans l'insertion des jeunes issus du complexe en plus d'une série d'actions de solidarité qu'ils comptent lancer prochainement...