Assistance alimentaire : Le Japon "achète" du riz à l'État du Sénégal pour une valeur de 1,2 milliard FCFA.

Dans le cadre de l'échange de notes relatif à l'assistance alimentaire, Tatsuo Aral, l'ambassadeur du Japon au Sénégal et Amadou Hott, le Ministre de l'économie, du Plan et de la coopération ont procédé à la signature d'une convention de partenariat ce jeudi matin.



Une cérémonie qui aura permis de rendre effective la mise à disposition d'une enveloppe de 1 milliard 250 millions de FCFA, destinés à l'achat de riz dans le but de renforcer le stock déjà disponible. Une manière pour les deux pays de consolider la coopération bilatérale existante depuis très longtemps.



D'après Amadou Hott, à travers ce don, le Sénégal reste dans sa politique visant à assurer une sécurité alimentaire effective aux populations. "Cette subvention que vous nous octroyez, permettra l'achat de riz qui se rajoutera à la production agricole", a déclaré le ministre de l'économie.