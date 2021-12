Assises des Navétanes, retour des UASSU, violences sportives : Marième Soda Ndiaye entre propositions et attentes...

De l'avis de la députée, Marième Soda Ndiaye, suite aux récentes violences notées à l'occasion de manifestations sportives (football, lutte), il est temps de faire un break.



À l'occasion du vote du budget du ministère des sports, elle proposera des Assises des Navétanes (championnat de football populaire) pour faire un diagnostic sans complaisance et repartir sur de nouvelles bases.



Elle insistera sur la nécessité de ramener le civisme et la citoyenneté au cœur des programmes de formation et d'encadrement de la jeunesse. S'agissant de l'annonce du retour de l'Union des associations sportives scolaires et universitaires (UASSU), les modalités de déploiement et la date de démarrage dudit programme ont été été demandées au ministre Matar Bâ qui a informé que : "S'agissant de l'UASSU il a soutenu la reprise des compétitions dans toutes les académies du Sénégal, la création d'une fédération du sport scolaire ainsi que celle du sport universitaire."