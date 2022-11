Assises de la presse : La CAP prend les choses en main et prévient les "négriers" et les "fossoyeurs"

Après le conclave de Toubab Dialaw, la coordination des associations de presse (CAP) a mis en place une série de recommandations. L'un des points les plus saillants, c'est les assises de la presse. La CAP est revenue en détails sur cette question. "Ça sera une occasion pour discuter sur les problèmes de la presse ... nous voulons des assises inclusives où tout le monde aura la parole. Mais ce qui est important et sur quoi nous insistons, c'est la consolidation de la liberté d'expression et de la presse. Nous sommes très exigeants sur cette question. L'assainissement doit toucher tous les secteurs de la corporation pour avoir une presse saine et responsable", souligne Mamadou Ibra Kane.

Le président du CORED d'ajouter que l'assainissement est bien possible. "Ce qu'il nous faut, c'est la contribution de tout le monde. Le code de la presse est très clair. J'invite à son application sans état d'âme. C'est le seul moyen qui pourrait nous aider à assainir et faire disparaître les organes fantômes. Le CNRA doit respecter le cahier des charges pour lutter contre la précarité des hommes afin de lutter contre les négriers. Nous voulions terminer avant la fin de l'année. mais nous allons nous projeter jusqu'en 2023. Notre objectif c'est de terminer le plus tôt possible", souligne Mamadou Thior.