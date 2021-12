Assemblée nationale : les députés Aïda Mbodj et Ndiagne Diop déplorent l'absence d'une démarche RSE des entreprises dans les collectivités territoriales.

« Il faut faire des maires des partenaires. Parce que la terre leur appartient. Tout simplement les entreprises n'assument pas entièrement leurs responsabilités. Ils font des promesses qu'ils ne tiennent pas » a déploré la députée Aïda Mbodj.



Ndiagne Diop quant à lui déplore l'exploitation à outrance des carrières de sable par les opérateurs et il tient pour complices les agents des mines. Il avance que finalement ces carrières deviennent des cratères et en période d'hivernage les enfants s'y baignent avec des risques de perte de vie. "Les mines ne font pas partie des compétences transférées. Les exploitants des mines polluent les villes et les collectivités territoriales n'y gagnent absolument rien. Presque tous les camions de sable proviennent de la commune de Bambilor. Ils causent d'énormes dégâts à la commune à savoir la dégradation de la chaussée, les accidents, etc..."



Il souligne également qu'il n'y a pas de RSE et il n'y a aucune entreprise qui nous a fait un acte dans le cadre de la RSE. Seule la Petersen nous a fait don d'un corbillard...