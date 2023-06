Assemblée nationale / Sokhna Bâ au président de la République : « Le peuple souffre dans sa chair et on ne peut pas être indifférent»

L’une des plus jeunes députées de la 14ème législature a pris la parole. Sokhna Bâ a interpellé le président de la République. Elle a demandé au Chef de l’Etat de prendre la parole suite au nombre important de morts lors des manifestations qui ont débuté le jeudi dernier.



« Le peuple souffre dans sa chair et on ne peut pas être indifférent. Ceux qui devraient avoir le discours d’apaisement, ce sont eux qui tiennent des discours va-t’en guerre. On légifère au nom du peuple sénégalais. Ceux qui ne comprennent pas les enjeux de l’heure restent là à se bomber le torse. S’il y a des manifestations dehors, on ne vous voit pas dans la rue. Le Sénégal a besoin d’entendre la voix du président de la République » interpelle Sokhna Bâ.