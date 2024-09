Assemblée nationale : Les 83 députés de la majorité prolongent la longévité du Cese et du Hcct

Après plusieurs heures de débats houleux, les 83 de la majorité parlementaire ont voté contre la suppression du conseil économique, social et environnemental contre 80 qui ont voté pour. Malgré le soutien des députés de Taxawu et de Wallu qui ont rejoint Pastef, le Cese et le Hcct vont continuer à survivre au terme de cette session extraordinaire qui se referme d’ailleurs sous une annonce du groupe parlementaire du dépôt d’une motion de censure. Ce qui s’est passé sur ce projet de loi est, selon le groupe parlementaire, « un précédent dangereux ». Les députés qui ont examiné ce projet de loi numéro 11/2024 portant révision de la constitution ont été certes divisés entre pertinence, opportunité et rationalisation qui a été brandi par l’actuel régime comme motif.