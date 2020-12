Assemblée nationale : Le député-maire Abdoulaye Baldé testé positif à la Covid-19 en France.

Le député-maire de Ziguinchor est testé positif à la Covid-19. Abdoulaye Baldé est confiné à son domicile en France où il est depuis une semaine.



Selon nos sources, Abdoulaye Baldé est un cas asymptomatique et il se porterait bien.



Pour rappel, le député-maire s'était rendu d'abord à Paris puis à Tunis pour participer à l'assemblée générale de l'association internationale des maires francophones tenue les 9 et 10 décembre dernier.



A la fin de la rencontre, il est retourné à Paris. Depuis, il est dans la capitale française et selon des proches joints par Dakaractu, le maire de Ziguinchor s’est entretenu avec eux au téléphone ce vendredi et son retour au pays se ferait ce week-end.