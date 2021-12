Assemblée nationale : Le budget de l'année 2022 du ministère de l'Éducation est arrêté à 636 milliards F Cfa.

L'Assemblée nationale a reçu ce samedi le ministère de l’éducation nationale pour le vote du budget de l'année 2022 qui a été arrêté à 635 927 169 317 en autorisation d'engagement et 606 662 533 480 de francs Cfa en crédit de paiement. Il faut noter qu'en 2020 le budget était de 526.270.540.817 FCFA et en 2021 le budget est passé à 597. 848 .738. 341 FCFA.





Ainsi en 2022, il s'agira pour le ministre de l'éducation nationale Mamadou Talla, de maintenir la résilience du système éducatif, en renforçant les mécanismes de protection des élèves par l'élargissement de la carte scolaire, des cantines scolaires et la formation à distance des personnels enseignants. Par ailleurs, le suivi-encadrement des enseignements constitue un des chantiers majeurs, de même que la consolidation des acquis, à travers les six (6) programmes ci-dessus.







A cet effet, il a fait noter qu'un accent particulier sera mis sur les acquis des trois axes stratégiques du PAQUET que sont la qualité améliorée, l'accès équitable et la gouvernance transparente intégrant l'efficience, l'efficacité et la rapidité dans la prise en charge des situations d'urgence. Dès lors, seront poursuivis les projets majeurs dont le Programme de Remplacement des Abris provisoires (PRORAP), le Programme d'Appui au Développement de l'Éducation au Sénégal (PADES), le PROGRAMME EDUCATION USAID 2021-2025 et le Projet du Ministère pour le Télé- enseignement (PROMET). Quant au Projet d'Amélioration de la Qualité et de l'Équité dans l’Éducation de Base-Financement additionnel (PAQEEB).







Concernant la situation de l'école nationale, le ministre de l'éducation nationale promet de « promouvoir un climat social apaisé dans l'espace scolaire », de « renforcer l'efficacité et l'efficience du système éducatif », de « renforcer les capacités des enseignants et d'améliorer la qualité du pilotage du système éducatif », « d'assurer à tous une éducation de base de qualité » et enfin, de « systématiser l'éducation aux valeurs ». Pour ce faire, il dira que son département a élaboré une stratégie bien définie. En effet, au regard de la situation de l'année en cours, l'opérationnalisation des priorités, pour 2022, sera marquée par plusieurs actions parmi lesquelles le renforcement de la qualité des enseignements-apprentissages grâce à la professionnalisation des personnels enseignants et du pilotage de la qualité, au niveau déconcentré ; le développement et l'utilisation des langues nationales à l'élémentaire, ainsi que le renforcement des innovations pour la promotion de l'esprit scientifique et le développement des Sciences, des Techniques et des Mathématiques.







Le Ministre précisera, en effet, que les résultats très satisfaisants des dernières années sont le fruit de cet apaisement. D'ailleurs, cette année sera particulièrement marquée par la lutte contre les violences et la restauration des valeurs de citoyenneté, de patriotisme et de civisme, entre autres. En effet, pour une année scolaire réussie, il y a lieu d'arrêter le mimétisme des élèves qui, l'internet aidant, se sont lancés dans la violence envers les personnels enseignant et administratif et dans le saccage des établissements et matériels didactiques pour marquer la fin de l'année scolaire. Dans ce sillage, Monsieur le Ministre a tenu à saluer l'initiative de l'Inspection d'Académie de Dakar qui a organisé une marche pour dénoncer cette violence dans les écoles. Revenant sur le déficit d'enseignants, Monsieur le Ministre annoncera que, cette année, dans le cadre du programme Xëyu Ndaw ñi, 5.000 enseignants ont été recrutés dont 3.650 à l'Elémentaire, au Préscolaire et dans les Daara et 1.350 au Moyen et Secondaire. Par ailleurs, en plus des 2.500 autres élèves-maitres sortant des Centres régionaux de Formation des Personnels de l'Education (CRFPE), il y a 600 professeurs qui sont déjà affectés cette année. Au total, ce sont 8.100 nouveaux enseignants sont recrutés dans le cadre de la résorption progressive des déficits. Il a aussi précisé que parmi les 5000 nouveaux enseignants recrutés dans le programme Xëyu Ndaw ñi, les non titulaires de diplômes professionnels ont bénéficié d'une formation pédagogique avant leur prise de fonction.