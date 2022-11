Assemblée nationale : Chérif Ahmed Dicko se demande si la Casamance fait partie du Sénégal

Le terme « désenclavement » a été le plus utilisé lors de la séance de plénière du vote du projet de budget du ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement. Ainsi l’honorable député Chérif Ahmed Dicko venu du département de Goudomp n’a pas échappé à la règle. Pour le député du département de Goudomp, cette localité est la plus enclavée du pays et il se demande si « sa localité ne fait pas partie du Sénégal »