Assemblée générale de la COSYDEP : le ministre de l'Education nationale appelle à transformer les défis éducatifs en opportunité

La Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l'Éducation Publique (COSYDEP) a tenu sa cinquième Assemblée générale ordinaire (AGO) ce 12 décembre 2024 à Dakar. Placée sous le thème ambitieux « Bâtir un système d'éducation et de formation adapté au contexte de crises et aux exigences de la révolution numérique ». Cette rencontre a réuni divers acteurs de l’éducation, dont des ONG, des partenaires communautaires et le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy.



Dans son allocution, le ministre a insisté sur le caractère crucial de cet événement, qu’il a qualifié de moment de réflexion stratégique. « L’éducation n’est pas qu’un simple service public, elle est le socle de notre résilience nationale », a-t-il déclaré. Le ministre de l’Éducation nationale a aussi souligné l’urgence de répondre aux défis multiformes de l’époque, marquée par la révolution numérique et les crises globales. Il a plaidé pour un système éducatif inclusif et équitable, intégrant les nouvelles technologies et capable d'anticiper les crises, tout en les transformant en opportunités. « Résilience collective, concevoir un système éducatif capable de s'adapter aux crises, de les anticiper et d'en faire des opportunités de progression », déclare le ministre de l’Education nationale.



Moustapha Mamba Guirassy, a en outre plaidé pour une souveraineté de notre système éducatif adapté à nos réalités culturelles et régionales. « Nous devons absolument être souverains, nous libérer, parce qu'il est tout simplement incompréhensible qu'on ne puisse pas se donner les moyens mêmes de repenser les périodes scolaires en fonction des régions, des régions qui, pourquoi obligatoirement organiser l'ouverture des salles de classe au mois d'octobre, alors que librement on peut l'organiser donc en tenant compte de certaines contraintes. », martèle le ministre de l’Éducation nationale



L’AGO a aussi été précédée d’un forum citoyen visant à construire un projet éducatif pour 2034, basé sur des stratégies novatrices pour garantir l’accès à une éducation de qualité. Le ministre a réaffirmé l’engagement du gouvernement dans cette dynamique, promettant une réforme curriculaire majeure et un soutien renforcé aux enseignants. "La COSYDEP n’est pas qu’un collectif, c’est une force de proposition et un partenaire clé," a-t-il conclu, appelant à une mobilisation collective pour bâtir une société éducative et résiliente.