Assemblée Nationale : Abdou Mbow regrette et dénonce une instrumentation de l'institution à des fins politiciennes

" Depuis quelque temps on assiste à une tentative de désacralisation de la fonction de député, par des politiciens qui n'ont pas apparemment compris le pourquoi ils ont été élus". C'est la déclaration faite par Abdou Mbow, député à l'Assemblée nationale du Sénégal et président de la Commission des lois, du travail, de la décentralisation et des droits humains. On constate, dira-t-il, de plus en plus, dans des manifestations purement politiques et partisanes, des parlementaires qui arborent l'écharpe aux couleurs nationales. "Je voudrais rappeler à ces députés, que le port de l'écharpe obéit à des règles régis par la loi organique qu'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale", renseigne-t-il. Évoquant l'article 106 alinéa 4 de notre règlement intérieur, Abdou Mbow de signaler : "Les députés doivent porter leur écharpe lors des cérémonies solennelles d'hommage. Le règlement intérieur, toujours dans l'article 106 ajoute: " l'utilisation abusive ou frauduleuse des insignes est préjudiciable des sanctions pénales prévues par la loi."

D'après Abdou Mbow ces actes des députés de l'opposition sont anti-républicains. "Je dénonce vigoureusement, l'instrumentalisation de l'institution parlementaire à des fins strictement politiciennes, partisanes par des personnes incultes, anti republicains et voulant coûte que coûte fouler aux pieds les principes qui fondent notre état de droit", regrette-t-il. Avant de demander à l'Assemblée nationale "de prendre toute les mesures nécessaires pour barrer la route à ses fossoyeurs de la république et à l'état de droit".