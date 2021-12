Assemblée Nationale 2021 : Marième Soda Ndiaye réclame la fermeture définitive de la Centrale à charbon de Bargny.

Dans l’optique de reconstruire le pays et de faire valoir les intérêts de la population, surtout ceux des femmes, la députée Marième Soda Ndiaye a réclamé auprès du ministre de la femme, au nom des femmes de Bargny, la fermeture définitive de cette centrale qui leur cause toutes sortes de désagréments.



Elles sont plus de 1000 femmes à avoir perdu un espace de travail qui leur permettait de gagner leur vie mais aussi d’entretenir et de nourrir des familles entières...