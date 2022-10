Assassinats et violences répétitifs des femmes : le collectif des féministes dénonce et menace de descendre dans la rue le 19 novembre...

Devant les meurtres récurrents des femmes au Sénégal, le collectif des féministes dénonce le silence des autorités et menace de tenir une marche nationale dans les rues le 19 novembre 2022. Les membres du collectif ont tenu un sit-in, à la place du souvenir, ce samedi 29 octobre 2022. 5 à 7 femmes assassinés ce mois d'octobre et plus de 25 femmes assassinés de janvier à nos jours, ces assassinats et violences récurrents sont de trop , a déploré Mamito, considérant que le peuple doit intervenir dans cette lutte afin d'accompagner les femmes dans cette bataille noble.

Mamito dénonce le silence du président de la République sur les violations et assassinats contre les femmes. « Nous l’interpellons en travers la ministre de tutelle, ministère de la femme, de la famille, du genre et de la protection et nous comptons nous mobiliser et descendre dans les rues... »