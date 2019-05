Assassinat de Bineta Camara à Tamba : Le vigile de la maison en garde à vue, d’autres arrestations en vue.

Bineta Camara, la fille du directeur général de l'Agence de développement local (Adl), Malal Camara violée et étranglée à mort ce samedi chez elle à Tambacounda, a soufflé ses 23 bougies, le mardi 14 mai.

Elle est née le 14 mai 1996. Bachelière en 2013 au lycée Mame Cheikh Mbaye de Tamba, elle a intégré l'École supérieure polytechnique de Dakar (Esp, ex-Ensut). D'après nos informations, la victime, après avoir obtenu son diplôme, avait décidé de "soutenir sa mère commerçante, en attendant de trouver un contrat". Bineta gérait jusqu'à ce 19 mai 2019 fatidique, jour de son décès, le magasin de sa mère qui officie dans la vente de tissu. Elle est décrite dans le quartier de Saré Guilèle comme une fille "pieuse", "respectueuse" et "travailleuse". La police a ouvert une enquête pour mettre la main sur l'auteur ou les auteurs de ce crime qui a ému toute la ville de la capitale du Sénégal Oriental.

L’autopsie a été réalisée ce matin et la famille attend l’autorisation pour pouvoir inhumer sa fille.

Pour l’heure, le vigile de la maison est en garde à vue et d’autres arrestations prévues durant l’enquête qui a été ouverte par la police.

Nous y reviendrons.