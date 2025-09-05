Assainissement : la BID et l’ONAS dévoilent à Cambérène une station de nouvelle génération capable de traiter 92.000 m³ d’eaux usées par jour

La station d’épuration de Cambérène a accueilli ce jeudi une visite de haut niveau marquée par la présence du Vice-Président chargé des opérations de la Banque Islamique de Développement (BID), Dr Rami S. Ahmad. Accompagné de sa délégation, il a salué la qualité des infrastructures et rappelé le rôle stratégique de la BID, partenaire historique du Sénégal depuis plus de 50 ans, avec un portefeuille actif de 28 projets représentant 1,8 milliard de dollars.







Le Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), M. Séni Diène, a exprimé toute sa satisfaction devant l’achèvement de ce projet emblématique financé par la BID à hauteur de 42 milliards FCFA. La nouvelle station, dotée d’un émissaire marin unique en Afrique de l’Ouest, multiplie par cinq sa capacité de traitement, passant de 19.000 à 92.000 m³ par jour, au bénéfice d’un million d’habitants de Dakar.







Au-delà de la lutte contre les maladies hydriques, la station incarne une véritable révolution technologique et environnementale. Elle intègre un système de cogénération couvrant 70 % de ses besoins énergétiques, un dispositif anti-odeurs et une unité de traitement tertiaire de 11.300 m³/jour pour la réutilisation des eaux épurées. Elle ouvre ainsi la voie à une économie circulaire, avec des dérivés tels que l’eau recyclée pour l’agriculture et les boues stabilisées, transformées en fertilisant bio.







En saluant ce partenariat fructueux, M. Diène a plaidé pour un accompagnement renforcé de la BID afin de concrétiser d’autres projets structurants inscrits dans l’Agenda « Sénégal Vision 2050 » du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko. Une dynamique de coopération qui promet de transformer durablement le secteur de l’assainissement et de hisser le Sénégal au rang des pays modèles en matière de gestion durable des ressources hydriques.

