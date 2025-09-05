Assainissement : la BID et l’ONAS dévoilent à Cambérène une station de nouvelle génération capable de traiter 92.000 m³ d’eaux usées par jour


La station d’épuration de Cambérène a accueilli ce jeudi une visite de haut niveau marquée par la présence du Vice-Président chargé des opérations de la Banque Islamique de Développement (BID), Dr Rami S. Ahmad. Accompagné de sa délégation, il a salué la qualité des infrastructures et rappelé le rôle stratégique de la BID, partenaire historique du Sénégal depuis plus de 50 ans, avec un portefeuille actif de 28 projets représentant 1,8 milliard de dollars.

 

Le Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), M. Séni Diène, a exprimé toute sa satisfaction devant l’achèvement de ce projet emblématique financé par la BID à hauteur de 42 milliards FCFA. La nouvelle station, dotée d’un émissaire marin unique en Afrique de l’Ouest, multiplie par cinq sa capacité de traitement, passant de 19.000 à 92.000 m³ par jour, au bénéfice d’un million d’habitants de Dakar.

 

Au-delà de la lutte contre les maladies hydriques, la station incarne une véritable révolution technologique et environnementale. Elle intègre un système de cogénération couvrant 70 % de ses besoins énergétiques, un dispositif anti-odeurs et une unité de traitement tertiaire de 11.300 m³/jour pour la réutilisation des eaux épurées. Elle ouvre ainsi la voie à une économie circulaire, avec des dérivés tels que l’eau recyclée pour l’agriculture et les boues stabilisées, transformées en fertilisant bio.

 

En saluant ce partenariat fructueux, M. Diène a plaidé pour un accompagnement renforcé de la BID afin de concrétiser d’autres projets structurants inscrits dans l’Agenda « Sénégal Vision 2050 » du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko. Une dynamique de coopération qui promet de transformer durablement le secteur de l’assainissement et de hisser le Sénégal au rang des pays modèles en matière de gestion durable des ressources hydriques.

Autres articles
Vendredi 5 Septembre 2025
Karim Ndiaye



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Match Sénégal vs Soudan : Le Stade Abdoulaye Wade paralysé par un embouteillage monstre !

Match Sénégal vs Soudan : Le Stade Abdoulaye Wade paralysé par un embouteillage monstre ! - 05/09/2025

Guinée : Un homme surpris en train de vendre de la soupe à la viande de chien

Guinée : Un homme surpris en train de vendre de la soupe à la viande de chien - 05/09/2025

Attaques contre Serigne Moustapha Sy / Son fils « Capitaine » prend sa défense et avertit ses détracteurs : « Do ñoom, doñu Yaw… »

Attaques contre Serigne Moustapha Sy / Son fils « Capitaine » prend sa défense et avertit ses détracteurs : « Do ñoom, doñu Yaw… » - 05/09/2025

Le ministre ivoirien Mamadou Touré justifie

Le ministre ivoirien Mamadou Touré justifie "l’écartement" de Tidjane Thiam de la présidentielle : « Il n'y a pas de retour de l'ivoirité » - 05/09/2025

« Respectons nos parents et restons solidaires! » : le message fort de Baye Abdou Aziz Tilala à la jeunesse

« Respectons nos parents et restons solidaires! » : le message fort de Baye Abdou Aziz Tilala à la jeunesse - 05/09/2025

Baye Abdou Aziz Tilala accueilli triomphalement à Ouest-Foire pour la nuit du Prophète

Baye Abdou Aziz Tilala accueilli triomphalement à Ouest-Foire pour la nuit du Prophète - 05/09/2025

Gamou à Mermoz Sacré-Cœur : le maire Alioune Tall salue l’œuvre de Serigne Saliou Thioune lors de la nuit du Prophète

Gamou à Mermoz Sacré-Cœur : le maire Alioune Tall salue l’œuvre de Serigne Saliou Thioune lors de la nuit du Prophète - 05/09/2025

Exigence de visa de transit en Équateur : le Sénégal parmi les 45 pays concernés

Exigence de visa de transit en Équateur : le Sénégal parmi les 45 pays concernés - 05/09/2025

Gamou à Mermoz - Serigne Saliou Thioune à la jeunesse : « Un croyant ne sombre jamais face aux épreuves!

Gamou à Mermoz - Serigne Saliou Thioune à la jeunesse : « Un croyant ne sombre jamais face aux épreuves! - 05/09/2025

Sidi Oumy Ndiaye : « Le Gamou n’est pas un spectacle, mais un héritage sacré… »

Sidi Oumy Ndiaye : « Le Gamou n’est pas un spectacle, mais un héritage sacré… » - 04/09/2025

L’Académie des sciences alerte : « La crise éthique menace l’humanité… »

L’Académie des sciences alerte : « La crise éthique menace l’humanité… » - 04/09/2025

Gamou à Nghoky (Kolda) : De fortes recommandations sur la foi, l'emploi des jeunes, le pardon dans une ferveur religieuse...

Gamou à Nghoky (Kolda) : De fortes recommandations sur la foi, l'emploi des jeunes, le pardon dans une ferveur religieuse... - 04/09/2025

Affaire de diffamation : Cheikh Mbacké Gadiaga est libre

Affaire de diffamation : Cheikh Mbacké Gadiaga est libre - 04/09/2025

Gamou de Médina Baye : Mohamed Ndiaye Rahma offre des repas aux pèlerins

Gamou de Médina Baye : Mohamed Ndiaye Rahma offre des repas aux pèlerins - 04/09/2025

Enquête du PJF sur l’Armée de l’air : « une procédure totalement illégale », selon le Colonel (ER) Sankoum Faty

Enquête du PJF sur l’Armée de l’air : « une procédure totalement illégale », selon le Colonel (ER) Sankoum Faty - 04/09/2025

Gamou 2025 : 120 interventions des sapeurs-pompiers pour 185 victimes, dont 5 morts

Gamou 2025 : 120 interventions des sapeurs-pompiers pour 185 victimes, dont 5 morts - 04/09/2025

Tivaouane : « Célébrer le Mawlid pour une société cohésive », le thème retenu pour le Gamou 2025

Tivaouane : « Célébrer le Mawlid pour une société cohésive », le thème retenu pour le Gamou 2025 - 04/09/2025

Linkering (Vélingara) : un violent accident de la route provoque la colère des populations

Linkering (Vélingara) : un violent accident de la route provoque la colère des populations - 04/09/2025

Kaolack - Gamou : Moussa Fall de l'Aprodel annonce aux chefs religieux sa candidature à la mairie et reçoit leurs bénédictions

Kaolack - Gamou : Moussa Fall de l'Aprodel annonce aux chefs religieux sa candidature à la mairie et reçoit leurs bénédictions - 04/09/2025

Kaolack – Gamou 2025 : 271 personnes interpellées, 294 motos et 37 véhicules immobilisés (Police)

Kaolack – Gamou 2025 : 271 personnes interpellées, 294 motos et 37 véhicules immobilisés (Police) - 03/09/2025

Maladies de l'Etat sénégalais, diagnostics et propositions de remèdes Par Joomay Ndongo Faye

Maladies de l'Etat sénégalais, diagnostics et propositions de remèdes Par Joomay Ndongo Faye - 03/09/2025

Déplacement du PM : Ousmane Sonko décline une invitation pour la France

Déplacement du PM : Ousmane Sonko décline une invitation pour la France - 03/09/2025

Gamou Tivaouane 2025: La police fera face à la presse cet après-midi

Gamou Tivaouane 2025: La police fera face à la presse cet après-midi - 03/09/2025

Axe Linguère - Matam : Un accident fait 5 morts et 15 blessés

Axe Linguère - Matam : Un accident fait 5 morts et 15 blessés - 03/09/2025

Gamou Médina Baye- Arrivée des insulaires: 3.000 pèlerins à bord de 66 pirogues débarquent à Kaolack

Gamou Médina Baye- Arrivée des insulaires: 3.000 pèlerins à bord de 66 pirogues débarquent à Kaolack - 03/09/2025

Tivaouane / Vente pour un prix illicite de 200f CFA la baguette : la brigade régionale du commerce de Thiès procède à la saisie et à la vente directe aux consommateurs de 2 309 baguettes de pain au prix normal de 150f CFA

Tivaouane / Vente pour un prix illicite de 200f CFA la baguette : la brigade régionale du commerce de Thiès procède à la saisie et à la vente directe aux consommateurs de 2 309 baguettes de pain au prix normal de 150f CFA - 03/09/2025

Nécrologie : Baraky Samb de Timbuktu Institute a perdu sa mère

Nécrologie : Baraky Samb de Timbuktu Institute a perdu sa mère - 03/09/2025

Coupe d’Afrique de la boulangerie : La Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal (FNBS) dépêche l’équipe nationale

Coupe d’Afrique de la boulangerie : La Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal (FNBS) dépêche l’équipe nationale - 03/09/2025

Tivaouane/Thiénaba : 20 accidents de la circulation recensés occasionnant 55 blessés

Tivaouane/Thiénaba : 20 accidents de la circulation recensés occasionnant 55 blessés - 03/09/2025

FSF : Me Augustin Senghor passe le témoin à Abdoulaye Fall

FSF : Me Augustin Senghor passe le témoin à Abdoulaye Fall - 03/09/2025

RSS Syndication