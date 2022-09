Arrêté ministériel: Les prix plafond du ciment de type 32.5 fixés à Dakar.

L'arrêté du ministre du commerce et des PME fait état de la fixation des prix plafond, toutes taxes comprises (TTC), du ciment de type 32.5.



Ainsi, le prix ex-usine/tonne est fixé à 67.000 Fcfa à Dakar, le prix distributeur/ tonne est fixé à 73.000 Fcfa et le prix détail/sac de 50kg à 3.650 Fcfa.



Il a été rappelé aux distributeurs de ciment d'afficher les prix fixés de façon visible et lisible dans les lieux de vente, conformément à la réglementation en vigueur.



S'agissant des autres régions, le prix plafond ex-usine est majoré d'une part d'un différentiel de transport, déterminé par les conseils régionaux de la consommation et d'autre part d'une marge bénéficiaire de 3.000 fcfa par tonne.



Les infractions aux dispositions de cet arrêté sont passibles des sanctions prévues par la loi n°2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection du consommateur...