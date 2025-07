Arrestation du Responsable d'agence de CBI Touba-Baraka : Coris Bank rassure sa clientèle

La Direction Générale de Coris Bank International Sénégal a publié un communiqué de presse ce mardi 15 juillet pour réagir aux informations relayées dans la presse concernant l'arrestation d'un de ses agents de CBI Touba-Baraka. La banque a précisé que cette arrestation fait suite à un audit interne ayant révélé des irrégularités dans la gestion de la relation clientèle.



Des "irrégularités manifestes" détectées en interne

"Suite aux informations relayées dans la presse concernant l’arrestation du responsable d’agence de CBI Touba-Baraka, la Direction Générale de Coris Bank International Sénégal tient à apporter des éléments de clarification y relatifs", indique le communiqué.



La banque affirme que l'arrestation de ce collaborateur a été "initiée par la Banque elle-même, à la suite d’un audit interne rigoureux ayant révélé des irrégularités manifestes dans la gestion de la relation clientèle." Fidèle à ses valeurs de transparence et de rigueur, l'établissement bancaire a "immédiatement saisi les autorités judiciaires afin de situer les responsabilités dans cette affaire." Il est également mentionné que l'auteur de cet acte avait "précédemment fait l’objet d’une mesure disciplinaire interne."



Engagement pour la bonne gouvernance et l'éthique

La Direction Générale de Coris Bank International Sénégal a tenu à rassurer l'opinion publique "sur le professionnalisme et l’efficacité de son dispositif de contrôle interne qui a permis de découvrir ces agissements."



Coris Bank International Sénégal "réaffirme son engagement absolu en faveur de la bonne gouvernance, de l’éthique professionnelle et de l’intégrité qui constituent les valeurs cardinales de ses activités au service de ses clients et partenaires."