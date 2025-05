Arrestation de vendeurs présumés de viande de chat : Les vendeurs nigériens de viande au Sénégal s'inquiètent

Dans un communiqué transmis à notre rédaction, l'Association « Hadin kan Mahawta », qui rassemble les vendeurs de viande nigériens établis au Sénégal, exprime sa profonde inquiétude et sa vive préoccupation suite à l'arrestation récente de deux ressortissants nigériens, accusés de vendre de la viande de chat sous forme de brochettes.



Le président de l'Association, Ibrahim Alio, souligne que « depuis cet incident, les membres de notre communauté sont confrontés à une stigmatisation injuste et généralisée, mettant en péril leur réputation ainsi que leurs activités commerciales, pourtant exercées dans le strict respect des lois sénégalaises. »



L'Association « Hadin kan Mahawta » tient à préciser fermement que « les personnes interpellées n’appartiennent pas à notre réseau professionnel et ne sont pas impliquées dans le commerce structuré de la viande que nous pratiquons au Sénégal depuis les années 1990. Nous sommes musulmans, à l’instar de nos frères sénégalais, et la consommation de viande de chat est contraire à notre foi. Il est donc impensable que nous en proposions à la vente. »



Le communiqué ajoute : « Nous nous approvisionnons exclusivement auprès de la SOGAS (ex-SERAS), où les animaux sont abattus conformément aux rites islamiques et à la réglementation en vigueur. Nous n’achetons pas de carcasses non réglementées. »



Ainsi, « Hadin kan Mahawta » condamne fermement les accusations généralisées qui visent leur communauté et réaffirme son engagement à respecter scrupuleusement les lois et les normes sanitaires du Sénégal.



« Nous comprenons que la justice suive son cours et que toute personne coupable réponde de ses actes selon les lois sénégalaises. Toutefois, il est inacceptable que cet incident serve de prétexte à des amalgames nuisibles, portant atteinte à l’honneur et à l’activité économique de commerçants honnêtes et respectueux des règles », déclare l'Association.



Pour le président Ibrahim Alio et l'association « Hadin kan Mahawta », le Sénégal est une terre d’hospitalité, et « nous espérons que cette situation sera rapidement clarifiée et que la confiance entre les différentes communautés pourra être retrouvée. »