Arrestation de Moustapha Diakhaté : La Coalition FAGARU parle d’une « goute d’eau de trop »

« Dans une démocratie majeure, les libertés d’opinion et d’expression sont garanties par la constitution sous le regard protecteur de la justice ». C’est l’avis d'Abdou Karim Fall et de la coalition FAGARU qui pensent que « les répressions liées à la liberté d’expression se multiplient de plus en plus dans le pays, jadis exemple de démocratie et de liberté. »



Dans son communiqué, la coalition FAGARU regrette l’arrestation et la détention qu’elle qualifie d’arbitraire de Abdou Nguer et d’autres activistes et hommes de médias, mais également de celle de Moustapha Diakhaté qui, selon elle, « est la goutte d’eau de trop. »







FAGARU appelle toutes les forces vives de la République à une unité d’action concertée pour « préserver les acquis démocratiques décrochés de hautes luttes et remis en cause par le régime Diomaye/Sonko. »







Enfin, FAGARU appelle la jeunesse sénégalaise « à prendre conscience de l’incapacité de l’actuel pouvoir à tenir ses chimériques promesses, mais surtout son incapacité à gagner le seul et unique combat qui vaille : vaincre la pauvreté par l’emploi des jeunes à travers un entreprenariat innovant et efficient... »