Arrestation de Barthélémy Dias : Aissatou Fall retrace le film et dénonce une tentative d’intimidation.

Candidat de la coalition Yewwi Askan Wi à la ville de Dakar, Barthélémy Dias a été arrêté ce matin et amené à la police Dieuppeul avant d’être transféré par la suite au Camp Abdou Diassé. Aisssatou Fall, candidate de Yewwi Askan Wi à Grand Dakar, retrace le film de cette arrestation et dénonce « une intimidation ».



« Nous avions un programme que nous devions débuter aujourd’hui à la Médina et au Plateau pour rendre visite de façon pacifique à nos militants. Barthélémy Dias est sorti et on l’a arrêté presque chez lui. Ce que nous n’avons pas compris, parce que Diouf Sarr est en train de battre pleinement sa campagne dans Dakar et il n’a même pas été intimidé, pourquoi cherchent-ils à intimider Barthélémy Dias alors », dénonce Aissatou Fall…