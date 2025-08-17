Arrestation de Badara Gadiaga : la diaspora sénégalaise dénonce une injustice

À Paris, ce samedi 16 aout 2025, la famille, les proches et les amis de Badara Gadiaga, en collaboration avec le Front de la Résistance de la Diaspora Sénégalaise (FRDS), se sont réunis pour exprimer leur indignation face à l’arrestation du chroniqueur. Pour eux, cette détention est non seulement injustifiée mais également une atteinte à la liberté d’expression et à l’engagement citoyen qu’il incarne depuis sa jeunesse.







Les proches de Badara rappellent que son combat politique et patriotique ne date pas d’hier. Dès l’âge de 18 ans, il s’était déjà distingué à Grand Dakar en fondant une association reconnue et respectée. Porte-voix des sans-voix, il n’a cessé de dénoncer l’injustice et de s’investir sur le terrain, sans jamais se laisser influencer. Son engagement remonte à l’époque du président Abdoulaye Wade, qui avait compris la sincérité de son patriotisme.







Aujourd’hui, sa famille et la diaspora sénégalaise exigent sa libération immédiate. « Badara n’a rien fait pour mériter la prison », martèlent-ils d’une seule voix. Ils appellent les autorités à respecter ses droits et à mettre fin à ce qu’ils considèrent comme une répression injuste. Pour ses proches, Badara Gadiaga doit être reconnu non pas comme un criminel, mais comme un citoyen engagé au service de son pays.

