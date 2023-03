Arrestation d’enseignants : Le CUSEMS déterre la hache de guerre et annonce trois jours de grève

Le CUSEMS invite les camarades enseignants à observer massivement ce mot d'ordre et à se mobiliser pour obtenir gain de cause. Le CUSEMS invite les camarades enseignants à observer massivement ce mot d'ordre et à se mobiliser pour obtenir gain de cause.

Le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire va aller en grève à partir de demain. Ainsi, ce lundi 20 Mars 2023, il y’aura un débrayage à partir de 9h, et le Mardi 21 Mars, grève totale dans toutes les écoles du moyen secondaire et enfin le mercredi 22 Mars 2023, encore une grève totale.Ces actions rentrent dans le cadre de la protestation contre la tentative d'assassinat du Secrétaire Général National du CUSEMS/A, Dame Mbodj et pour exiger la libération sans délai de tous nos camarades enseignants arbitrairement arrêtés. Aussi, le CUSEMS, d’une pierre d’un coup, dénonce le reversement sans condition de tous les MEPS ainsi que l'éradication du statut des décisionnaires, la formation de tous les PC endurcis, des Profs de Philo, des Chargés de Cours, la Mise en position de stage, la régularisation de tous les 5. 000 enseignants, la fin des lenteurs administratives et l'apurement des rappels.