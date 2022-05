Arona Coumba Ndoffène Diouf : « Retournons à l’enseignement de Serigne Touba pour une paix durable au Sénégal »

À deux mois et demi des élections législatives, beaucoup essaient de faire retomber les tensions de plus en plus vives entre l’opposition et le pouvoir. Arona Coumba Ndoffène Diouf a demandé à certains politiciens de revenir particulièrement à l’enseignement de Serigne Touba pour une paix durable au Sénégal.



Selon le ministre-conseiller, qui s’exprimait à l’occasion de la célébration de la Korité, l’enseignement du fondateur du mouridisme constitue aujourd’hui l’une des voies de salut pour la paix dans le monde.