Armées et gendarmerie : 35.000 militaires sont attendus en 2035 et la gendarmerie dotée de 101 escadrons

Face aux députés, le ministre des Forces Armées s'est prononcé sans entrer dans les détails, sur l’armement et l’équipement des forces armées. Me Oumar Youm renseigne que « nous sommes en train d’équiper l’armée de l’air. Nous construisons des bases aériennes partout sur l’étendue du territoire national. Nous avons une augmentation de 60% des effectifs. Notre armée est prête. Elle est équipée. Elle est moderne », rassure le ministre devant les parlementaires qui ont manifesté leurs préoccupations sur la sécurité intérieure et aussi les menaces exogènes.





Répondant aux interpellations sur le service militaire obligatoire à partir de 18 ans pour rééduquer cette jeunesse en perte de vitesse, il dit : « sur le principe, le service militaire est obligatoire, mais il faut se donner les moyens de l’appliquer de manière totale. Au moins chaque année, il y a 20.000 volontaires qui s’engagent, mais on ne peut pas tous les prendre faute d’infrastructures. Mais à l’horizon 2035, nous projetons d’avoir 35.000 militaires... »

Cependant, les émeutes de 2021 et de 2022 ont alerté au plus haut niveau de l’État, quant à ses capacités de dissuasion et de répression. C’est pourquoi, le gouvernement a accentué ses investissements pour la gendarmerie entamés depuis 2017 : une centaine d’infrastructures, trois à cinq escadrons, avec 25 escadrons de gendarmerie mobile dont 10 de la légion de gendarmerie d’intervention, trois escadrons de groupement blindés, 15 escadrons de surveillance et d’intervention. Portant ainsi le nombre d’escadrons permanents à 60 immédiatement mobilisables et 41 escadrons temporaires qui sont générés et équipés. Soit 101 escadrons au total, cite avec fierté Me Youm qui prévient dans la foulée l’opposition et surtout les menaces exogènes.