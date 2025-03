Arabie Saoudite – 29e nuit du Ramadan : 4 117 669 fidèles rassemblés à la Mosquée sacrée de La Mecque

Le ministre du Hajj, le Dr Tawfiq Al-Rabiah, a annoncé que 4 117 669 fidèles se sont rassemblés à la Mosquée sacrée de La Mecque lors de la 29e nuit du Ramadan 2025. Parmi eux, 3 471 205 fidèles ont accompli la prière, tandis que 646 464 pèlerins ont effectué les rites de la Omra selon Saudinews .



Pour gérer cette affluence, des systèmes avancés de gestion des foules ont été déployés, incluant des capteurs intelligents et des caméras pilotées par l'IA pour surveiller et fluidifier les mouvements, notamment dans les zones du Mataf et du Sa'i.



Les infrastructures ont été optimisées avec 428 escaliers mécaniques et 28 ascenseurs pour faciliter les déplacements. Des mesures de confort et de sécurité ont été renforcées, notamment un système de refroidissement d'une capacité de 90 000 tonnes pour maintenir une température agréable malgré la densité de la foule.



Sur le plan médical, plus de 18 000 professionnels de santé ont été mobilisés 24h/24 pour assurer des soins préventifs, curatifs et d'urgence aux fidèles.