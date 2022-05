Après un deuxième échec politique : Bougane indexe le gouvernement.

C’est avec un grand mécontentement que le leader de la coalition Gueum Sa Bop, Bougane Guèye Dany a abordé son point de presse ce mardi 10 mai 2022, pour dénoncer l'incohérence et l'injustice dans les parrainages.



Après avoir été recalé pour les élections du 31 juillet, Bougane estime faire l'objet de tentatives de déstabilisation du président de la République. Pour lui, ce dernier est contraint d’utiliser tous les moyens nécessaires pour se débarrasser de lui, chose qu’il ne pourra jamais faire. La fermeture de ses sociétés, de ses comptes bancaires et tant d’autres choses font croire à ce dernier que le gouvernement fait tout pour le mettre de côté.



« Le fait de récupérer Bamba Fall et Tamsir Sokhna au sein de BBY n’a aucun inconvénient pour notre parti, car ces derniers ont leur avenir derrière eux, mieux vaut s’approprier de la nouvelle jeunesse qui jamais ne se tournera vers eux », dixit Bougane...