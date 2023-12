Après le dépôt de sa caution à la CDC: PDF explique l’origine de ses fonds

La coalition « Pape Djibril Fall Président » a déposé sa caution cet après midi à la caisse de dépôts et consignations. Une autre manche du processus électoral franchie après celle de la collecte de parrainages. En remerciant ses militants et sympathisants pour leur engagement, Pape Djibril Fall donne ainsi l’origine de cette somme de 30 millions de France CFA: « Cette caution est le fruit de cotisations collectives et spontanées de concitoyens jeunes et moins jeunes, hommes et femmes de toutes les couches sociales dont notre vision, notre programme et nos projets ont emporté leur adhésion. Qu'ils en soient grandement remerciés » a t-il informé sur sa page Facebook.



Par cet acte, Pape Djibril Fall considère que le parti ´Les Serviteurs’ « confirme sa volonté inébranlable et son sérieux à soumettre son offre politique au suffrage populaire des Sénégalais, en attendant, bien sûr, l'officialisation de leur candidature ».



Pape Djibril Fall et ses camarades entendent continuer de solliciter les sénégalais à consolider « les chiffres sur le parrainage citoyen, déjà acquis, afin de sécuriser davantage leur participation au scrutin du 25 février 2024 ».