Après Ndèye Seynabou Ndiaye, Abdou Karim Mbacké rejoint la liste des détenus sous mandat de dépôt

Le scandale politico-financier aux ramifications tentaculaires continue de faire tomber des têtes. Après l’arrestation de Ndèye Seynabou Ndiaye, c’est au tour d’Abdou Karim Mbacké d’être rattrapé par la justice. Mis en cause dans une affaire aux montants colossaux, il a été placé sous mandat de dépôt ce lundi, élargissant la liste des prévenus dans le dossier explosif révélé par le rapport de la CENTIF.







L’affaire Tahirou Sarr–Farba Ngom, déjà sulfureuse, prend une nouvelle tournure avec la mise sous mandat de dépôt d’Abdou Karim Mbacké. Ce dernier est cité dans une transaction suspecte de 10 milliards de francs CFA, relevée par la CENTIF (Cellule nationale de traitement des informations financières), dans le cadre d’une enquête portant sur un vaste réseau de blanchiment et de détournement présumé de fonds publics.







Selon les informations recueillies, Abdou Karim Mbacké a été inculpé pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et complicité d’escroquerie portant sur 31 milliards de francs CFA. Il rejoint ainsi Ndèye Seynabou Ndiaye, gérante de la société Woodrose Investment Ltd, déjà écrouée pour les mêmes motifs. Cette dernière est soupçonnée d’avoir servi de relais financier dans des circuits opaques de transferts internationaux liés à des fonds publics.







Le nom de Tahirou Sarr, homme d’affaires bien connu, et celui de Farba Ngom, député influent proche du pouvoir, continuent de planer sur ce dossier qui prend l’allure d’un séisme judiciaire. Les ramifications de cette affaire touchent potentiellement plusieurs niveaux de l’État et d’importants réseaux financiers transnationaux.







Alors que l’instruction suit son cours, la pression médiatique et citoyenne monte pour que toute la lumière soit faite sur ce qui pourrait s’avérer être l’un des plus grands scandales politico-financiers de ces dernières années au Sénégal. Le parquet semble déterminé à aller jusqu’au bout, et d’autres arrestations ne sont pas à exclure.