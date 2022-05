Après 10 ans au pouvoir, Macky Sall décline sa volonté de continuer à « construire un Sénégal solidaire, prospère et émergent… »

Après une décennie au pouvoir, ponctuée de programmes et de mesures censées réduire considérablement les inégalités sociales au Sénégal, le président Macky Sall a l’ambition, selon ses propres termes, de continuer à améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. C’est du moins ce qu’il a laissé entendre ce mardi matin, en marge de la cérémonie officielle de lancement des opérations exceptionnelles de transfert monétaire (43 milliards pour 542.000 ménages vulnérables, à raison de 80.000 FCFA par famille.)



Lors de son allocution, il décline un vœu ardent : « Construire un Sénégal solidaire, prospère et émergent demeure constant. Mon ambition d’aller plus loin est vivace. Aller plus loin afin de renforcer le pouvoir d’achat des ménages, réduire les inégalités sociales et améliorer de façon significative les conditions de vie des populations sénégalaises… »