Approvisionnement en hydrocarbures : « Nous attendons beaucoup du projet SAR 2.0 » (Birame Soulèye Diop, MEPM)


Le Ministre de l’Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a effectué ce jeudi une visite dans les sites de SENDOU et de la SAR. Accompagné de la représentante de la commission nationale de régulation de l’énergie, il a échangé avec les équipes trouvées sur les deux sites visitées. Mais une fois à la Société Africaine de Raffinage (SAR), Birame Soulèye Diop a eu un mini-atelier avec le directeur général, Mamadou Abib Diop, sur les projets que la direction a enclenchés pour un meilleur approvisionnement en hydrocarbures au Sénégal.


En effet, la SAR assure le raffinage du pétrole brut et l’approvisionnement du marché sénégalais en produits pétroliers de qualité (Gaz butane, Essence, Kérosène, Gasoil, Diesel, Fuel Oil). Toutefois, SAR 2.0 est l’un des projets que le ministre de l’énergie, du pétrole et des mines a apprécié devant les équipes de la SAR et auquel il croit pour assurer une meilleure distribution sur le territoire national : « la SAR a un rôle déterminant à jouer dans l’approvisionnement en hydrocarbures au Sénégal. Et ce, dans un contexte où la concurrence est réelle », a déclaré le ministre Birame Soulèye Diop. 

 
 
Autres articles
Dimanche 24 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
MOSQUÉE DE TOUBA – La famille de Serigne Fallou Mbacké remet un aadiya de 365 millions FCFA

MOSQUÉE DE TOUBA – La famille de Serigne Fallou Mbacké remet un aadiya de 365 millions FCFA - 24/08/2025

Organisation et Fonctionnement du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP) : Voici le contenu du nouveau décret…

Organisation et Fonctionnement du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP) : Voici le contenu du nouveau décret… - 24/08/2025

Ce que disent les Unes : la revue de presse comme organe vital de l’intelligence collective ( Par Dr. Moussa Sarr )

Ce que disent les Unes : la revue de presse comme organe vital de l’intelligence collective ( Par Dr. Moussa Sarr ) - 23/08/2025

Fortes pluies à Thiès- visite dans les zones touchées:

Fortes pluies à Thiès- visite dans les zones touchées: " Nous avons identifié 77 familles impactées"( Birame Souleye Diop, ministre) - 23/08/2025

Médina Baye- effondrement des bâtiments:

Médina Baye- effondrement des bâtiments: " l'autoconstruction domine et prédomine au Sénégal"( DG ACBEP) - 23/08/2025

Kaolack- Deux jours après sa réfection, la route de Mérignac dans un piteux état : les autorités interpellées

Kaolack- Deux jours après sa réfection, la route de Mérignac dans un piteux état : les autorités interpellées - 23/08/2025

Budget du Sénégal 2026-2028 : Des projets ambitieux, mais des défis à relever ( Par Seydou Sow, économiste financier )

Budget du Sénégal 2026-2028 : Des projets ambitieux, mais des défis à relever ( Par Seydou Sow, économiste financier ) - 23/08/2025

Dakar : un premier cas de Mpox confirmé

Dakar : un premier cas de Mpox confirmé - 23/08/2025

Fanaye (Podor) sous les eaux : 90 moutons et chèvres emportés par les fortes pluies

Fanaye (Podor) sous les eaux : 90 moutons et chèvres emportés par les fortes pluies - 23/08/2025

Grand Dakar : arrestations pour trafic de drogue et vol de moto

Grand Dakar : arrestations pour trafic de drogue et vol de moto - 23/08/2025

Diamaguène Sicap Mbao : interpellation pour maltraitance animale et vente de viande impropre

Diamaguène Sicap Mbao : interpellation pour maltraitance animale et vente de viande impropre - 23/08/2025

Célébration des 90 ans du président Abdou Diouf : la Fondation Abdou Diouf Sport et Vertu lance les festivités de l’anniversaire de l’ancien chef d’état

Célébration des 90 ans du président Abdou Diouf : la Fondation Abdou Diouf Sport et Vertu lance les festivités de l’anniversaire de l’ancien chef d’état - 23/08/2025

Thiès : un soupçon de vidéo tourne au drame, un ferrailleur bastonne une femme

Thiès : un soupçon de vidéo tourne au drame, un ferrailleur bastonne une femme - 23/08/2025

Mbour : le cerveau d’un vaste réseau de drogue dure tombe avec 430 képas de Kush

Mbour : le cerveau d’un vaste réseau de drogue dure tombe avec 430 képas de Kush - 23/08/2025

Mbour : une étudiante accuse un charlatan de viol, une grossesse vient tout bouleverser

Mbour : une étudiante accuse un charlatan de viol, une grossesse vient tout bouleverser - 23/08/2025

Ziguinchor : l’arrestation surprise du porte-parole du MFDC, Hamidou Djiba, secoue la Casamance

Ziguinchor : l’arrestation surprise du porte-parole du MFDC, Hamidou Djiba, secoue la Casamance - 23/08/2025

Passation de service entre El Hadji Ndiaye et Abdou Aziz Zoumarou, nouveau PCA de la TDS

Passation de service entre El Hadji Ndiaye et Abdou Aziz Zoumarou, nouveau PCA de la TDS - 22/08/2025

Inondations à Thiès - Finalisation des travaux du canal de Nguinth : Le mouvement Masla appelle les autorités compétentes à prendre des mesures idoines

Inondations à Thiès - Finalisation des travaux du canal de Nguinth : Le mouvement Masla appelle les autorités compétentes à prendre des mesures idoines - 22/08/2025

Déficit budgétaire – Les illusions de PASTEF et l’aveuglement de Cheikh Diba (Abdoulaye Wilane)

Déficit budgétaire – Les illusions de PASTEF et l’aveuglement de Cheikh Diba (Abdoulaye Wilane) - 22/08/2025

Foncier au Sénégal / Mesures suspensives - mainlevées :

Foncier au Sénégal / Mesures suspensives - mainlevées : "Aucun écho lorsqu’il s’agit d’expliquer [...] Le spectre des pratiques du passé plane à nouveau sur notre patrimoine foncier" (Me Habib Vitin). - 22/08/2025

Forte pluie à Thiès : plusieurs quartiers sous les eaux... Les routes devenues impraticables

Forte pluie à Thiès : plusieurs quartiers sous les eaux... Les routes devenues impraticables - 22/08/2025

Ziguinchor : Lancement officiel de la formation d’intégration des agents des collectivités territoriales dans la Fonction publique locale

Ziguinchor : Lancement officiel de la formation d’intégration des agents des collectivités territoriales dans la Fonction publique locale - 22/08/2025

Sanctions contre le juge Mandiaye Niang : La CNDH apporte son soutien au magistrat et appelle au respect du droit international

Sanctions contre le juge Mandiaye Niang : La CNDH apporte son soutien au magistrat et appelle au respect du droit international - 22/08/2025

Mbour / Jean Baptiste Tine à Mbour : « Redonner tout son lustre à l’administration! »

Mbour / Jean Baptiste Tine à Mbour : « Redonner tout son lustre à l’administration! » - 22/08/2025

INONDATIONS À TOUBA / L’appel bouleversant de Serigne Habibou Mbacké: «  Nous n’avons nulle part où mettre les pieds « 

INONDATIONS À TOUBA / L’appel bouleversant de Serigne Habibou Mbacké: «  Nous n’avons nulle part où mettre les pieds «  - 22/08/2025

TOUBA – À Féto, un câble électrique immergé dans les eaux pluviales sème la panique

TOUBA – À Féto, un câble électrique immergé dans les eaux pluviales sème la panique - 22/08/2025

Kaolack : un trafiquant arrêté avec 51 comprimés d’ecstasy

Kaolack : un trafiquant arrêté avec 51 comprimés d’ecstasy - 22/08/2025

Golf : un faux bailleur arrêté pour escroquerie à la location de 660 000 FCFA

Golf : un faux bailleur arrêté pour escroquerie à la location de 660 000 FCFA - 22/08/2025

TOUBA ENGLOUTIE / Les élus évaporés- Moustapha Mésséré écœuré par l’absence des députés Cheikh Thioro , Abdoulaye Sylla de Ecotra et surtout de ….

TOUBA ENGLOUTIE / Les élus évaporés- Moustapha Mésséré écœuré par l’absence des députés Cheikh Thioro , Abdoulaye Sylla de Ecotra et surtout de …. - 22/08/2025

Sanctions contre Mame Mandiaye Niang : la réaction ferme de l’UMS

Sanctions contre Mame Mandiaye Niang : la réaction ferme de l’UMS - 21/08/2025

RSS Syndication