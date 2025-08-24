Approvisionnement en hydrocarbures : « Nous attendons beaucoup du projet SAR 2.0 » (Birame Soulèye Diop, MEPM)

Le Ministre de l’Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a effectué ce jeudi une visite dans les sites de SENDOU et de la SAR. Accompagné de la représentante de la commission nationale de régulation de l’énergie, il a échangé avec les équipes trouvées sur les deux sites visitées. Mais une fois à la Société Africaine de Raffinage (SAR), Birame Soulèye Diop a eu un mini-atelier avec le directeur général, Mamadou Abib Diop, sur les projets que la direction a enclenchés pour un meilleur approvisionnement en hydrocarbures au Sénégal.





En effet, la SAR assure le raffinage du pétrole brut et l’approvisionnement du marché sénégalais en produits pétroliers de qualité (Gaz butane, Essence, Kérosène, Gasoil, Diesel, Fuel Oil). Toutefois, SAR 2.0 est l’un des projets que le ministre de l’énergie, du pétrole et des mines a apprécié devant les équipes de la SAR et auquel il croit pour assurer une meilleure distribution sur le territoire national : « la SAR a un rôle déterminant à jouer dans l’approvisionnement en hydrocarbures au Sénégal. Et ce, dans un contexte où la concurrence est réelle », a déclaré le ministre Birame Soulèye Diop.

