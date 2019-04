Apparition d'Al Baghdadi dans une nouvelle vidéo : Le chef de l'État islamique revient d'entre les morts.

Le revoilà! Lui, c'est Abou Bakr Al Baghdadi. Annoncé mort à plusieurs reprises par les forces militaires qui combattent les djihadistes en Syrie, l'émir de l'État islamique vient de livrer la preuve qu'il est encore en vie.

Dans une vidéo diffusée par Al Furqan lundi 29 avril, un média du groupe terroriste, l'irakien apparait avec un peu d'embonpoint. La barbe teinte au henné, l'émir de l'État islamique s'entretient avec une assistance au visage flouté et parle de divers sujets dont la bataille d'al Baghouz du nom du dernier bastion perdu par son groupe, en Syrie. Ce qui, selon les spécialistes des mouvements jihadistes, date la vidéo.

Abou Bakr al Baghdadi dont la dernière apparition remonte à juillet 2014 à la grande mosquée de Mossoul, se félicite des attentats au Sri Lanka qui ont fait près de 400 victimes.

Mais le ton utilisé indique que l'enregistrement a peut être été fait avant la commission de ces attaques revendiquées par l'État islamique. L'Émir irakien confirme l'acceptation de l'allégeance de l'État islamique dans le Grand Sahara conduit par Adnan Abou Walid as-Sahraoui.

Ancien cadre du Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest, ce sahraoui a prêté allégeance à l'Etat islamique en 2015 au nom d'Al Mourabitoune avant d'être désavoué par Belmokhtar qui a réitéré l'attachement de son groupe à Al Qaida. Il faudra un an et des actions violentes entre le Mali et le Burkina Faso pour que la "baya" de Sahraoui soit acceptée par l'Etat islamique.