Apaisement des tensions et le climat politique: Une délégation du secteur privé sénégalais, reçue par le Président Macky Sall

En vue d'apaiser les tensions, le secteur privé sénégalais a opté pour une démarche de paix.



C'est dans ce cadre qu'une délégation d'hommes d'affaires, d'opérateurs économiques, de commerçants et de chefs d'entreprise, a été reçue par le chef de l'État Macky Sall.



Pour rappel, de violents heurts avaient éclaté au Sénégal, à la suite du verdict condamnant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Des groupes de manifestants avaient vandalisé des lieux de commerce, des biens publics, etc. Au finish, 16 morts ont été officiellement dénombrés et 500 personnes arrêtées par les FDS...