Angleterre/Sénégal : les supporters confiants à Kolda...

Les commentaires vont bon train sur le match de huitième de finale entre le Sénégal et l'Angleterre de ce dimanche 04 décembre.

À cet effet, nous avons tâté le pouls des supporters à quelques heures du match, et il en ressort une grande confiance en la victoire finale. D'ailleurs, toute la ville a été mise aux couleurs nationales avec des drapeaux sur les murs ou suspendus au dessus des rues. Les supporters ne sont pas en reste, revêtant pour la plupart les maillots de l'équipe nationale avec de petits drapeaux accrochés devant les boutiques. Toutes choses qui rappellent à quel point les supporters sont déjà dans le match.

Selon Omar Tall, premier vice-président de l'ASC barrage, "nous allons gagner l'Angleterre car le chiffre deux nous porte bonheur. Et je fais allusion à 2002 et 2022 où nous avons fait de belles choses avec la consécration au Cameroun." À ce titre, il soutient que "l'essentiel de nos joueurs joue en Angleterre. Ainsi, ils connaissent le football anglais comme en 2002 où ils jouaient tous en France. C'est pourquoi, je pense que nous devons être confiants pour ce match..."

Dans la même lancée, Ousmane Ngom commerçant ajoute : "nous sommes confiants car on va battre les anglais. Nous devons jouer notre football tout en respectant l'adversaire. Au vu de ce que nous avons fait contre le Qatar et l'Équateur, je reste optimiste pour la suite. Il ne faut pas avoir peur car on a des arguments à faire valoir."