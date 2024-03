Amnistie : Ce qu’attend Mahammed Boun Abdallah Dionne du projet de loi soumis au Parlement…

Les députés de la 14e législature vont examiner le projet de loi évoqué par le chef de l’Etat dans le but « d'apaiser le climat politique et social, de renforcer la cohésion nationale, de consolider le dialogue national, et aussi de permettre à certaines personnes qui ont eu maille à partir avec la justice de participer pleinement à la vie démocratique ». Invité de l’émission Face à Dakaractu, le président de la coalition « Dionne 2024 » ne s’attend pas à voir un projet de loi aux fins politiques. « Nous avons assisté à plusieurs lois avec Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Mais au regard de la situation tendue que vie le Sénégal, je pense que nous devons oublier et passer à autre chose » déclare l’ancien Premier ministre et actuel candidat à l’élection présidentielle. Favorable à ce vent de décrispation, Mahammed Boun Abdallah Dionne dénonce toute tentative visant à « s’auto-amnistier ».