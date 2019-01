Amina Nguirane, « mouvement Horizon Karim »: « On agite dans le PDS l’idée de voter pour Idy, mais je préfère voter pour Macky Sall que… »

Le candidat du PDS, Karim Wade a été recalé pour la prochaine élection Présidentielle. Une situation inédite qui pousse le PDS à chercher une alternative parmi les candidats retenus de l’opposition. Mais pour Amina Nguirane, membre du comité directeur du PDS et Présidente du « mouvement horizon ak Karim », le mal est plus profond.

« Depuis 2012 j’ai défendu les principes du PDS, et ceux qui voulaient détruire notre parti au péril de ma santé et de mes études. J’ai défendu Karim Wade lorsqu’il a été arrêté et aussi défendu la proposition d’en faire le candidat du PDS parce que je ne faisais que traduire le sentiment d’espoir qui nous animait de faire de lui le futur candidat du Sénégal. Mais là, force est de constater que notre leader nous a déçu, je m’attendais à ce qu’il rentre et que l’on puisse faire face » a-t-elle martelé.

« Combien de fois avons-nous dit qu’il allait rentrer, et qu’il allait porter ce combat la ? Je pensais qu’il serait là avant l’issue du parrainage. Mais il refuse maintenant de communiquer avec nous, ses militants. On ne peut pas se battre depuis 2012 et puis là, il refuse de communiquer avec nous. Je suis meurtrie, déçue et aussi démoralisée » a-t-elle dit.

Sur l’information faisant de Idrissa Seck, le candidat sur lequel a jeté son dévolu le PDS, Amina Nguirane de se démarquer.

« J’ai eu ces informations comme vous, mais j’aimerais être clair, moi personnellement je ne voterai pas pour Idrissa Seck. Pourquoi voter pour Idrissa Seck, quelqu’un qui a accusé nommément Karim Wade de détournement. Nous avons perdu la majorité à l’Assemblée nationale lors des législatives en partie à cause de lui. Je préfère voter Macky Sall que Idrissa Seck »