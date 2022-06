Aménagement de la corniche Ouest : le DG de l’AGETIP revient sur les spécificités du chantier.

Le Président de la République Macky Sall a visité hier jeudi 23 juin, le chantier d’Aménagement de la Corniche Ouest de Dakar. Ce projet d’envergure de la Capitale vise à doter Dakar d’une Corniche attractive et de lui permettre d’acquérir ainsi une nouvelle identité et de diffuser une nouvelle image d’elle-même.



Confié à l’entreprise AGETIP pour son expertise et son expérience dans les domaines des travaux maritimes et d’aménagement, ce projet et la volonté d’embellir la Corniche répondent aussi à la nécessité d’impulser une dynamique touristique, économique et culturelle favorable au financement des programmes de sauvegarde et de développement de la Capitale.



Selon le directeur général de l'entreprise, ce projet est a quatre (04) composantes et cinq séquences pour protéger les côtes qui étaient menacés par l’érosion marine.