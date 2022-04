Ambassade Royaume Uni au Sénégal : Mme Juliette John remplace Victoria Billing.

Son Excellence Victoria Billing n’est plus l’ambassadeur du Royaume Uni au Sénégal, remplacée en effet par Mme Juliette John. Ambassadrice de Sa Majesté auprès de la République du Sénégal, SE Juliette John est aussi ambassadrice non résidente auprès de la République de Guinée-Bissau, en remplacement de Mme Victoria Billing OBE. Mme John qui était en fonction au Congo et Directrice du Développement de l’Ambassade depuis 2020, prendra ses fonctions en ce mois d’ avril 2022.



Mme John est une fine connaisseuse de l’Afrique puisqu’elle a eu à occuper des postes en rapport avec le Continent. En effet de 2018 à 2019, elle a été responsable du Département conjoint du Royaume-Uni pour le Sahel, et de 2017 à 2018 chef du département régional pour l'Afrique du Département pour le développement international (DFID).



Sur sa page Twitter, la nouvelle ambassadrice britannique a exprimé tout son plaisir d'arriver à Dakar dans quelques semaines. « J'ai hâte d'explorer la région et de renforcer nos liens et notre partenariat. À bientôt et ba ci kanam! A-t-elle écrit »



Son prédécesseur, Victoria Billing, a indiqué être déjà nostalgique du « pays de la Téranga » « Très heureuse que ma collègue a été annoncée comme la prochaine ambassadrice de Grande Bretagne au Sénégal et en Guinée Bissau. Je lui souhaite plein de succès avec sa mission. Je vous encourage à la suivre. Le pays de la Téranga me manque beaucoup! »