Amadou Bâ promet un million d'emplois et tacle l'opposition : « Ils sont incompétents ! »

En cette journée inaugurale de la campagne électorale du candidat AmadouBâ, l'esplanade de la mairie de Wakhinane Nimzatt a refusé du monde. Dès les premières heures de l'après-midi, les populations ont pris d'assaut le lieu du meeting d'ouverture de BBY Guédiawaye destiné au candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar Amadou Bâ. Avec des pancartes à l'effigie de leurs leaders respectifs, les militants et sympathisants de BBY ont déroulé le tapis rouge au candidat de la majorité présidentielle.À cet effet, tous les responsables de BBY Guédiawaye ont répondu présents. On peut citer Lat Diop, Racine Talla, Aliou Sall, Abdou Khafor Touré sans oublier Abdoulaye Diouf Sarr.



L'un des responsables de Guediawaye, Racine Talla, a souhaité la bienvenue à Amadou BA et sa forte délégation. « Nous avons un seul candidat qui est Amadou BA choisi par le Président Macky Sall », a-t-il indiqué. « Nous allons vulgariser le programme du candidat aux populations de Guédiawaye », a-t-il ajouté. Dans cette lancée, il a remercié tous les responsables de la localité, en l'occurrence le coordonnateur départemental Aliou Sall.



Ensuite, c'est au tour de la représentante des femmes de Bby de Guédiawaye de prendre la parole. Aida Sow Diawara a aussi souhaité la bienvenue à Amadou Bâ et à sa délégation. « Votre mobilisation montre que vous avez fait le bon choix », a-t-elle indiqué avant d'ajouter : « Je vous exhorte à vous mobiliser le 24 mars 2024 pour élire Amadou Bâ au premier tour ». Par la suite, c'est au coordonnateur départemental Aliou Sall de prendre la parole. « Monsieur le cinquième Président Amadou Bâ a honoré Guédiawaye en ouvrant ici sa campagne présidentielle », a-t-il martelé. « Nous voulons assurer que Guédiawaye est prête pour la victoire finale malgré les soubresauts », a-t-il poursuivi.



Lors de sa prise de parole, Lat Diop a rappelé qu'il a été l'un des premiers défenseurs du candidat Amadou Bâ. Sur ce, il se dit prêt à s'investir pour la victoire du candidat de BBY. Après le discours de Lat Diop, Aliou Sall a introduit Abdou Khafor Touré qui a effectué une forte mobilisation. « Nous allons nous mobiliser pour élire le Président Amadou BA au soir du 24 mars... Wakhinane a toujours été une commune victorieuse et elle le sera au soir des élections », a-t-il déclaré.



De son côté, le candidat Amadou Bâ s'est réjoui de la forte mobilisation tout en saluant l'unité des responsables de la localité. S'adressant aux jeunes de Guédiawaye, Amadou Ba d'indiquer : « Je me suis engagé à créer un million d'emplois dans les cinq ans à venir », a-t-il promis. Mais, il rappelle que tout ceci n'est possible que dans la paix et la stabilité du pays.



S'adressant aux « candidats aventuriers » comme il a l'habitude de le dire, Amadou Bâ tacle l'opposition. « Ils sont incompétents, j'ai l'intime conviction qu'ils ne peuvent même pas diriger le pays pendant deux jours », lance-t-il avant d'enchaîner : « Nous devons être debout pour consolider nos acquis ». « Si vous m'élisez le 24 mars, on m'installe le 02, le 04 avril on commence le travail », a-t-il conclu.