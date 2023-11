Amadou Bâ nous rassure (Par El Malick SECK)

Les dernières sorties de "Membres de Bennoo contre notre candidat n'honorent ni leurs auteurs, ni leur argumentaire. Amadou Bâ à été désigné il y a seulement deux mois, dans les conditions que nous savons, il recoit, il appelle, il se déplace et a déjà visité au moins 7 départements à la rencontre des citoyens sénégalais et des militants de notre coalition. Il dort très peu et se lève très tôt. Il fait de son mieux en humain et en homme politique. Dire qu'il est amorphe ou qu'on ne le sent pas, c'est franchement raconter des histoires. Il a sa personnalité. Il est mesuré et pondéré. C'est une force tranquille qui ne cède ni à la passion, ni aux pressions du moment. Ces véritables amis s'ils ont quelque chose à dire, connaissent les canaux privés pour émettre une critique constructive. Souleymane Jules Diop était un ami de longue date, je pense même que c'est moi qui l'ai présenté à Amadou Bâ alors qu'il était directeur général des Impôts. Lui et les autres qui essaient de saper le moral de notre candidat doivent savoir que le succès de Bennoo sera d'abord le leur. Car ils ont bénéficié de decrets et d'immenses privilèges du régime de Macky Sall. La suite tout le monde comprendra. Jules avait dit ici que Macky Sall ne mérite pas d'etre chef de service. Il sera plus tard son ambassadeur, son conseiller en communication, son ministre et est toujours son ambassadeur. En tout cas sur Macky Sall l'histoire ne lui a jamais donné raison. Et s'il plaît au ciel, ce sera le cas avec Amadou Bâ.



El Malick SECK

