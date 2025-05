Aly Ngouille Ndiaye S'Exprime au Dialogue : « Cet Acharnement sur la Presse est Injustifié… La Haute Cour de Justice a ses Tares… »

L'ancien ministre de l'Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, a pris part ce matin au dialogue politique lancé par le président de la République. Sa prise de parole, devant le président Bassirou Diomaye Faye et ses ministres, a porté sur les trois points thématiques, mais aussi et plus spécifiquement sur la situation de la presse et la reddition des comptes, notamment en ce qui concerne la Haute Cour de Justice. Aly Ngouille Ndiaye, qui s'est félicité d'emblée de la tenue de ce dialogue, n'a pas occulté ses priorités.



« Nous avons vécu des moments de dialogue avec les anciens présidents, notamment Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, et jusqu'à Macky Sall. Le dialogue a toujours été le socle de notre démocratie et de notre vivre-ensemble. La date du 28 mai a été institutionnalisée par l'ex-président Macky Sall ; nous nous réjouissons donc que le président Diomaye la maintienne. C'est un signal fort pour notre démocratie. »



Abordant le premier point du dialogue, relatif à la démocratie, aux libertés et aux droits humains, l'ancien ministre a poursuivi : « Il est impératif de dialoguer, mais nous avons constaté que depuis votre arrivée à la tête du pouvoir, les libertés ont subi un énorme coup. Ces interdictions de sortie du territoire national ne sont pas justifiées. C'est totalement illégal et il faudra que l'on attire votre attention sur ce facteur. La liberté d'aller et de venir est consacrée par l'article 8 de la Constitution », a-t-il dénoncé avec fermeté.



Concernant les libertés des organes de presse, Aly Ngouille Ndiaye a rappelé que l'article 11 de la Constitution stipule que la création d'un organe de presse n'exige pas d'autorisation. Ainsi, il s'est insurgé contre les actions du ministère de la Communication : « Nous avons noté ces derniers jours que des organes de presse ont été interdits de diffuser. Ce qui est totalement contraire à la bonne gouvernance », a-t-il ajouté.



Pour clore son intervention, Aly Ngouille Ndiaye a également fait remarquer que la Haute Cour de Justice est l'une des juridictions affichant la plus mauvaise performance. « Depuis 60 ans, elle n'a jugé que deux personnes, et personne n'est d'accord avec le jugement. La démarche qui a conduit à cela, nous le savons tous : c'est une juridiction composée majoritairement de politiques du côté du pouvoir. L'autre tare de la Haute Cour de Justice, c'est que celui qui y est jugé n'a pas la possibilité de faire appel. Ce qui est contraire aux droits et libertés », a-t-il assené.