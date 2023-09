Allocations d'études aux étudiants sénégalais de l'Université Senghor : “un acte qui contribue fortement à l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants” (Moussa Diop)

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Moussa Baldé, a reçu l'Association internationale des diplômés de l’Université Senghor, ce mardi 26 Septembre 2023. Une occasion pour ces diplômés de formuler des remerciements envers le mesri pour les allocations d'études qu'il attribue aux étudiants sénégalais de l’Université Senghor depuis des années. "Nous sommes venus adresser des remerciements au ministre et lui montrer combien cet acte est important et contribue fortement à l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants Sénégalais à l’Université Senghor. Chaque étudiant reçoit une allocation de 350 euros, un trousseau et à la fin de la formation, ils bénéficient également d'une subvention pour la rédaction d'un mémoire et d'un billet de voyage pour le retour", a soutenu Moussa Diop, le président de l'association des diplômés de l'université Senghor qui a profité de la visite pour rappeler que "ces étudiants ont également besoin de moyens pour pouvoir assurer leurs conditions de vie et d'études. C'est ça qui fait que l'octroi des allocations du Mesri est venue à son heure et coïncide avec la détérioration des conditions de vie des étudiants..."