Alioune Tine, fondateur Afrikajom : « Interpellons le président Macky Sall pour éviter au Sénégal un scénario catastrophe et disruptif pour la Région pour éviter le chaos »

Le fondateur du Tink Tank « Afrikajom Center » sort encore de son silence pour alerter. Alioune Tine, après avoir étudié les images indescriptibles de vendredi à Mbacké, tient à sonner l’alerte en demandant au président Macky Sall de faire un rétropédalage car « nous irons vers l’apocalypse. »

C’est sur son compte Twitter que l’ancien président de la Raddho, figure incontournable de la seconde alternance en 2012, a interpellé le président Macky Sall.





« Tous sénégalais et africains, interpellons ensemble le Président du Sénégal, Président en exercice de l’Union africaine de bien vouloir agir pour apaiser et appeler au dialogue pour éviter au Sénégal un scénario catastrophe et disruptif pour la Région. Éviter le chaos, dialoguer », lance-t-il comme message qui nécessite une réunion de crise.





À l’en croire, « ces images d’apocalypse disent ce qui nous guette et ce que nous risquons : Exclure Sonko de la présidentielle de 2024 est une grosse prise de risque pour la paix et la stabilité; Une insurrection et une tentative de prise du pouvoir par la rue est également un grand risque », présage l’une des voix autorisées et très bien écoutées sur le plan Africain.





À 1 an de la présidentielle de 2024, Alioune Tine interpelle les présidents Gambiens, Adama Barrow et Bissau-Guinéen, le général Cissoko Emballo d’élever la voix pour circonscrire ce feu qui émerge de jour en jour. « C’est mal parti pour la présidentielle de 2024. Le réalisme le plus élémentaire appelle à mettre la balle à terre. Il est tant que nos anciens présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade appellent à la retenue. Nos voisins Emballo et Barro doivent en faire de même », prévient-il.