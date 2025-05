Alioune Tine : « Badara Gadiaga est un redoutable chroniqueur, un artiste et une icône de cet exercice qu'il maîtrise… »

Le fondateur d'Afrika Jom Center a reçu ce vendredi le chroniqueur Badara Gadiaga avec qui il a échangé sur des sujets d’intérêt national. « J'ai eu le grand plaisir de recevoir à Afrikajom Center Badara Gadiaga, le redoutable chroniqueur de l'émission Jakarlo. Badara faisait partie des plus jeunes militants du M23 avec Aïda Niang », a rappelé l’ancien dirigeant de la RADDHO qui semble écouter avec intérêt les interventions du chroniqueur.



« Jakarlo, c'est une arène avec une mise en scène de la politique où les acteurs s'affrontent. Un spectacle que les Sénégalais attendent et suivent. Badara Gadiaga, c'est d'abord un artiste et une icône de cet exercice qu'il maîtrise, qu'il travaille et qu'il performe. L'art de la mise en scène de soi et de la parole, la maîtrise de la langue et de l'argumentation, bref, de la rhétorique wolof », se réjouit Alioune Tine, tout en indiquant qu’il faut valoriser les langues nationales avec les émissions et en faire des langues par excellence de la politique et de la démocratie. « C'est là qu'il faut placer les défis et c'est dans cet espace politique que Badara Gadiaga les relève, et pas ailleurs », soutient-il sur sa page X.