Alioune Tall, maire de Mermoz Sacré-Cœur aux travailleurs de la SONATEL : « Cette tour intergénérationnelle va stimuler l’économie sénégalaise »

Parmi les invités ce samedi lors de la cérémonie de pose de la première pierre de la tour intergénérationnelle - maison des travailleurs, avec la mise en exergue du projet « Suxaat », le maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur a exprimé sa satisfaction :



« Cet ambitieux projet rejoint la dynamique souhaitée par la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Il est en conformité avec les nouvelles perspectives territoriales et l’engagement du Sénégal, qui veut faire des communes des localités viables et porteuses de croissance », a indiqué Alioune Tall, qui a eu l’honneur d’accueillir dans sa commune cet édifice de neuf étages.



L’édile de Mermoz Sacré-Cœur a assuré que la mairie de Mermoz Sacré-Cœur, fidèle à sa vocation, soutient cette initiative des travailleurs de la Sonatel. Car, « c’est un type de projet qui dynamise l’espace public, stimule l’économie locale, participe à la réalisation de la vision stratégique du président de la République et répond aussi à la lancinante question de l’emploi », a-t-il ajouté.