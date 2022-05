Alioune Ndoye, BBY : « Si Barthélémy n’avait pas l’essence de l’institution qu’il incarne, il serait derrière les grilles »

Face à la presse ce mercredi, la coalition Benno Bokk Yakaar a tancé le maire de Dakar après son accrochage avec des forces de sécurité à la direction générale des élections. Une manifestation volontaire et inopportune du maire Barthélémy Dias considérant que la liste qu’il dirigeait à Dakar, ne souffre d’aucune irrégularité.



Alioune Ndoye, ouvrant le point de presse, a condamné cette attitude et dira de façon claire que BBY n’acceptera plus des accusations à tort et à travers envers des gens innocents, honnêtes et qui n’ont rien à voir avec leurs insinuations.



En tant que maire, Alioune Ndoye se dit bien placé pour comprendre l’indulgence des forces de l’ordre et de leur professionnalisme : « Si Barthélémy n'était pas maire, il serait derrière les grilles. C’est son statut de maire qui est respecté et lui, doit faire de même et respecter les institutions et leur fonctionnement », déplore la tête de liste de Benno à Dakar en invitant les structures administratives à appliquer les lois et règlements sans aucune faiblesse...