Aliou Sané (Coordinateur de Nõõ Lank) : "Si toutefois le président Macky Sall tente de se présenter à un troisième mandat, on ira le déloger du palais"

Même si le président Macky Sall a clos pour sa part le débat sur le troisième mandat, force est de constater que cette question continue toujours de susciter de vives réactions tant du côté des acteurs politiques que de la société civile.

Pour le mouvement Nõõ Lank, la position de son coordinateur Aliou Sané est très tranchée : "Il n'y a pas de commentaire à faire là dessus, car la constitution est claire : nul ne peut faire plus de deux mandats successifs à la tête du pays!"



Invité de l'émission « Par Conviction » de la 2STV, Aliou Sané reste donc catégorique : "si toutefois le président Macky Sall pose des actes allant dans le sens de briguer un troisième mandat, la réponse sera à la hauteur de son acte. Et on a bien retenu cette leçon qu'il avait donnée au président Abdoulaye Wade, c'est à dire que s'il tente de se présenter à un troisième mandat, on va aller le déloger du palais de la République", précise Aliou Sané, le coordinateur du mouvement citoyen contre la hausse du prix de l'électricité, Nõõ Lank...